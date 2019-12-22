Народные приметы на 23 декабря подскажут, ударят ли в ближайшее время морозы

С помощью народных примет на 23 декабря можно будет узнать, ударят ли в ближайшее время морозы.

Несколько столетий назад люди, тщательно наблюдавшие за метеорологической обстановкой и закономерностями её изменений, установили, что в том случае, если 23 декабря имеет место ясная погода, в ближайшее время ударят сильные морозы. Также народные поверья гласят, что большие снежные сугробы в этот день являются знаком, сигнализирующим о том, что грядущим летом будет плохой урожай.

Кроме того, в былые времена для составления прогноза погоды люди обращали внимание на звезды. Считалось, что звезды, которые кажутся мелкими 23 декабря, предвещают снегопады. Мерцающие звезды воспринимались людьми, жившими несколько столетий назад, в качестве предвестников стужи.

Православная церковь 23 декабря почитает память Мины Красноречивого, который лишился жизни из-за того, что проповедовал христианскую веру.