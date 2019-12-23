В Саранске во время пожара погибла 26-летняя девушка

В Саранске в результате пожара погибла 26-летняя девушка.

Происшествие произошло утром 22 декабря на территории Ленинского района города. На улице Набережной загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 72 квадратных метра.

В результате данного пожара погибла 26-летняя девушка. Кроме того, ожоги получили 35-летний мужчина и 31-летняя женщина.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе в результате пожара погиб 70-летний пенсионер.

Источник: 13.mchs.gov.ru