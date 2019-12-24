Народные приметы на 25 декабря подскажут, какая погода будет 31 декабря

Народные приметы на 25 декабря подскажут, следует ли ждать раннюю весну, а также помогут узнать, какая погода будет наблюдаться 31 декабря.

Несколько столетий назад в народной среде имело место поверье, согласно которому погода, наблюдающаяся 25 декабря, полностью соответствует той метеорологической обстановке, которая установится 31 декабря. Также в былые времена люди считали, что пасмурное утро в этот день является предвестником ранней весны. Если 25 декабря установится солнечная погода, то ясные дни будут наблюдаться и в январе.

Воробьи, которые в этот день тащат в гнезда пух, являются предвестниками сильных морозов. Домашний скот, просящийся в стойло 25 декабря, сигнализирует о приближении снегопада.

Православная церковь 25 декабря почитает память Спиридона Тримифунтского, который известен тем, что во время засухи на Кипре с помощью молитвы сумел вызвать дожди.