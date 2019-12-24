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Народные приметы на 25 декабря подскажут, какая погода будет 31 декабря

Народные приметы на 25 декабря подскажут, какая погода будет 31 декабря

Народные приметы на 25 декабря подскажут, следует ли ждать раннюю весну, а также помогут узнать, какая погода будет наблюдаться 31 декабря.

Несколько столетий назад в народной среде имело место поверье, согласно которому погода, наблюдающаяся 25 декабря, полностью соответствует той метеорологической обстановке, которая установится 31 декабря. Также в былые времена люди считали, что пасмурное утро в этот день является предвестником ранней весны. Если 25 декабря установится солнечная погода, то ясные дни будут наблюдаться и в январе.

Воробьи, которые в этот день тащат в гнезда пух, являются предвестниками сильных морозов. Домашний скот, просящийся в стойло 25 декабря, сигнализирует о приближении снегопада.

Православная церковь 25 декабря почитает память Спиридона Тримифунтского, который известен тем, что во время засухи на Кипре с помощью молитвы сумел вызвать дожди.