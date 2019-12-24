Дарига Назарбаева о проблемах развития малого бизнеса

По сообщению портала inbusiness.kz, в конце ноября состоялась встреча Дариги Назарбаевой, занимающей пост спикера сената Казахстана и выступающей от лица правительства Республики, и Дмитрия Казанцева, директора республиканского центра помощи предпринимателей, представляющего малый и средней бизнес. Темой для обсуждения стал поиск решений, которые могли бы способствовать совершенствованию существующего законодательства по регулированию МСБ в Казахстане.

В своем послании к народу в сентябре текущего года действующий президент Касым-Жомарт Токаев уделил большое внимание малому и среднему бизнесу, как основе экономики сильной и современной страны. По его мнению, именно МСБ помогает в обеспечении постоянной занятости населения, особенно жителей дальних населенных пунктов. Кроме того, по словам Токаева, правильная политика в области малого и среднего бизнеса помогает формировать налоговую базу, поэтому государство должно оказывать поддержку МСБ.

Эту же мысль на встрече с Дмитрием Казанцевым озвучила Дарига Назарбаева. Старшая дочь елбасы Нурсултана Назарбаева подчеркнула вклад первого президента в совершенствование законодательства в области МСБ, а также напомнила о распоряжении в этой области действующего президента: по его указу компании микро- и малого бизнеса освобождены от налогового бремени на период 2020-2022 годов. Также Дарига Назарбаева отметила, что действующая законодательная база, действительно, нуждается в существенных поправках, которые помогли бы малому и среднему бизнесу развиваться и быть двигателем экономико-социальной сферы.



В свою очередь Дмитрий Казанцев выделил конкретные проблемы в области налогообложения малого и среднего бизнеса, которые могли бы улучшить сферу предпринимательства Казахстана. Также он поднял вопрос повышения уровня финансовой и юридической грамотности населения за счет административного ресурса. Как сообщает пресс-служба сената РК, Дарига Назарбаева позитивно отреагировала на предложения Казанцева и выдвинула инициативу совместной работы предпринимателей и депутатов для совершенствования законодательс