Народные приметы на 26 декабря подскажут, какая погода будет в январе

Народные приметы на 26 декабря помогут узнать, какая погода установится в январе.

Несколько веков назад именно с 26 декабря люди начинали тщательно следить за погодой. Наблюдения за метеорологической ситуацией велись на протяжении двенадцати дней. Такая активизация интереса к погоде объясняется тем, что в былые времена существовало поверье, гласившее, что с 26 декабря каждый следующий день предсказывает погоду на целый месяц. Это означает, что завтра будет наблюдаться метеорологическая обстановка, идентичная той, которая будет иметь место в январе.

Также несколько веков назад существовала мистическая легенда о том, что 26 декабря ведьмы собираются на своего рода собрание, во время которого обсуждают методы уничтожения солнца. Люди в былые времена старались в этот день не сквернословить. Считалось, что любителям острого словца упадет на голову колдунья.

Православная церковь 26 декабря почитает память святых иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, которые лишились жизней из-за веры.