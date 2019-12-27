Жители Мордовии предпочитают смотреть Wink на Смарт-ТВ

Жители Республики Мордовия установили «Интерактивное ТВ Wink» от «Ростелекома» на 10 тысяч устройств. Большая часть загрузок пришлась на Смарт-ТВ.

Цифровая платформа Wink объединяет возможности интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и позволяет смотреть более 200 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов на смартфоне, планшете, умном телевизоре и стационарном компьютере под одной учетной записью.

В сервисе доступно управление просмотром: перемотка, пауза и просмотр с начала. Пользователь может начать просмотр дома, а продолжить – по дороге на работу, в командировке или на отдыхе. Winк работает везде, где есть интернет. Фильмы можно смотреть и в режиме офлайн, предварительно загрузив их на устройство.

Сергей Прокофьев, директор по работе с массовым сегментом филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«В преддверии новогодних праздников "Ростелеком" дарит пользователям "Интерактивного ТВ Wink" бесплатный доступ к подписке "Для праздников". В коллекции представлены 13 тысяч фильмов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов от "Амедиатеки" и мультфильмов студии "Дисней"».

Принять участие в акции можно до 31 января 2020 года и получить на 30 дней бесплатный доступ к киноколлекции. По окончании акционного периода стоимость подписки составит 399 рублей в месяц.

Дополнительную информацию об акции можно узнать на сайте https://wink.rt.ru/holiday или по телефону 8 800 1000 800.