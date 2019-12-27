Народные приметы на 28 декабря подскажут, какая погода будет в марте

Народные приметы на 28 декабря помогут составить прогноз погоды на март.

Несколько веков назад люди верили в поверье, согласно которому те погодные условия, которые имеют место 28 декабря, полностью соответствуют той метеорологической обстановке, которая будет наблюдаться в марте. Красный закат в этот день народные приметы трактуют в качестве предвестника того, что в ближайшем будущем ударят сильные морозы. Также о скором похолодании может свидетельствовать северный ветер.

Кроме того, в былые времена было принято считать, что в том случае, если 28 декабря наблюдаются большие сугробы, следующее лето будет умеренно теплым.

Кошка, которая 28 декабря пытается найти теплое место, предвещает похолодание. Также о грядущем снижении температуры воздуха в этот день свидетельствуют громко поющие синицы.

Православная церковь 28 декабря почитает память святого Трифона Печерского, которому моряки молятся в случае опасности.