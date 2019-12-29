Народные приметы на 30 декабря подскажут, какая погода будет в мае

С помощью народных примет на 30 декабря можно будет узнать, какая погода будет наблюдаться в мае.

Несколько веков назад люди, которые на постоянной основе вели наблюдения за состоянием окружающей среды, установили закономерность, согласно которой метеорологическая обстановка, имеющая место в предпоследний день первого месяца зимы, совпадает с теми погодными условиями, которые будут наблюдаться в мае. Буквально воспринимать это поверье не стоит. В данном случае подразумевается, что хмурая погода 30 декабря предвещает дождливое окончание весны, а ясный день является знаком, сигнализирующим о теплом мае с минимальным количеством осадков.

Метель 30 декабря является предвестником того, что будут хорошо роиться пчелы.

Православная церковь в этот день вспоминает святых Анания, Даниила, Мисаила и Азария. Эти святые отказались от жизни в роскоши в пользу служения Богу.