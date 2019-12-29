ТОП-7 рекомендаций по использованию типографики в веб-дизайне

Коммуникация играет определяющую роль в сфере веб-дизайна. Важно создавать крепкие связи между ресурсом и самим пользователем, оказывать посетителю содействие в быстром нахождении требуемой информации, достижении поставленных целей. Значимую роль в этом процессе играет типографика. Она должна быть продуманной, иметь доступную форму и решать текущие задачи.

Практически 100% представленной в сети информации хранится именно в письменном виде. Хорошая типографика – залог того, что пользователь получит то, что нужно. А как же дизайн сайта? Он в значительной мере состоит именно из средств типографики, то есть игнорировать данный термин, делая ставку на картинки, анимацию и цвета – нельзя. Необязательно переделывать сайт с нуля – если ресурс давно запущен и относительно успешно функционирует, но требует определенных доработок, достаточно будет сделать только их. Оптимизация типографики предполагает повышение доступности, читабельности, удобства в применении, достижения общего графического баланса. Если все сделать правильно, будет оптимизирован пользовательский интерфейс.

Шрифты: стандартность и ограниченный набор

При использовании трех и более шрифтов одновременно сайт выглядит ярко, но непрофессионально. Для подачи информации нужно выбирать лаконичные, однотипные форматы написания. Экспериментировать с высотой, размерами букв тоже нужно осторожно. Оптимальный вариант – заглавные и строчные буквы согласно правилам русского языка, применение двух шрифтов (максимум трех), которые соответствуют друг другу в плане стилистики.

Любые отклонения от общих правил допустимы, но вы должны оценить все «за» и «против», понять, что слишком пестрый сайт редко попадает в цель. Буквы должны быть четкими. Фигурные шрифты смотрятся интересно, но только не на информационном сайте. Они сложные для восприятия, некоторые буквы за счет обилия декоративных элементов становится просто перепутать.

Длина строк: лучше меньше

Число знаков на одной строке определяет легкость прочтения текста. Так что при выборе ширины текста смотрите не на дизайн веб-страницы, а скорее на четкость, ясность написанного на ней. 60 знаков в одной строке – это оптимальный максимум, превышать который не рекомендуется. Если их меньше, глаза будут часто менять фокус, и тем чтения собьется, если больше – трудно будет фокусироваться на указанной информации.

Для мобильных устройство максимальный лимит составляет 40 знаков, а лучше вообще 30 – на одну строку. Поэтому версий ресурса должно быть 2 – стандартная и мобильная.

Гарнитуры: должны нормально читаться независимо от размеров

Пользователи открывают интернет-сайты с различных устройств, соответственно, разрешение и размеры площадок будут разными. Значительная часть пользовательских интерфейсов делает ставку на текстовые составляющие разных размеров. Нужно будет выбрать визуально привлекательную гарнитуру, которая хорошо выглядит независимо от размера. Потратьте время на сравнения – это даст оптимальные результаты.

Размеры букв: никакого капслока

Написанный капслоком текст подходит для решения одной единственной задачи – выделения названий, логотипов, аббревиатур. Применять заглавные буквы для стандартных ситуаций нельзя – это будет мешать вовлечению в процесс чтения. В итоге вы не улучшите восприятие информации, а усилите раздражение пользователя (вплоть до нежелания продолжать чтение в принципе).

Межстрочные интервалы: соотношения

В типографике в сфере веб-дизайна для обозначения расстояний между строками есть специальное слово – интерлиньяж. Увеличивая этот интервал, вы расширяете вертикально расположенное межстрочное пространство, улучшая степень читабельности текстовой информации. Согласно действующим стандартам, интерлиньяж обязательно должен быть больше высоты знака примерно на треть. Именно от умения дизайнера работать с «белым» пространством зависит эффективность усвоения содержания текстов.

Цветовые контрасты: будьте осторожнее

Благодаря цветовым контрастам, можно выделять текст на фоне. Чем лучше видны буквы, тем быстрее пользователи уловят содержимое и поймут основные моменты для себя. Нужно избегать близких по гамме цветов – они сольются, получится серое однородное полотно. Минимальный коэффициент контраста маленьких текстов к фону – 4.5:1, больших – 3:1. После выбора цветов нужно открыть сайт на разных устройствах, дать оценить комфортность восприятия информации нескольким разным людям.

Красные и зеленые оттенки не следует использовать вообще. Мерцающий текст тоже обычно выглядит неуместно, независимо от тематики ресурса.

Доверяя создание дизайна сайта профессионалам, вы можете быть уверены, что все рекомендации будут учтены. До оформления заявки ознакомьтесь с примерами работ выбранной студии.