В Кочкуровском районе горела надворная постройка

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Ранним утром 29 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Новые Турдаки. Возле дома №137, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась надворная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 60 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru