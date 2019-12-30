«Ростелеком» подключил к оптике 158 социально значимых объектов Мордовии

«Ростелеком» завершил первый этап проекта «Информационная инфраструктура» в Республике Мордовия. Возможность подключить скоростной интернет получили 158 социально значимых объектов: 89 образовательных учреждений, 30 фельдшерско-акушерских пунктов, три пожарных части, 36 сельских администраций и подразделений органов государственной власти.

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи РМ:

«Благодаря проекту "Информационная инфраструктура" повысится доступность электронных сервисов в малых населенных пунктах и в целом улучшится качество жизни. Сельчане смогут дистанционно получать медицинские и образовательные услуги».

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«На первом этапе мы выполнили большой объем работ, охватив все районы республики. За два месяца компания протянула более 70 километров волоконно-оптического кабеля, произвела монтаж оборудования и осуществила пусконаладочные работы. Уже сейчас мы создали надежную основу для дальнейшего развития инфраструктуры связи в регионе».

В 2020 году «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 194 объекта социальной сферы республики. Оставшиеся 252 учреждения будут подключены в 2021 году. Для реализации проекта до конца 2021 года «Ростелеком» построит порядка 900 км волоконно-оптических линий связи.

Строительство сети передачи данных ведется по контракту, который заключили компания «Ростелеком» и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператор выступает партнером государства по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».