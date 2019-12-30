Народные приметы на 31 декабря подскажут, каким будет июль

Народные приметы на 31 декабря помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в июле.

Несколько веков назад люди, которые регулярно наблюдали за погодой и отслеживали особенности её изменений, пришли к выводу, согласно которому погодные условия, наблюдающиеся в последний день первого месяца зимы, совпадают с той метеорологической обстановкой, которая будут иметь место в июле. Если в этот день идет снег, то июль будет дождливым, а тихая погода предвещает солнечный второй месяц лета.

Кроме того, народные поверья гласят, что снег, который не скрипит под ногами, а также западный или юго-западный ветер 31 декабря сигнализируют о приближении оттепели.

Считается, что ребенок, который появился на свет 31 декабря, будет отличаться невероятным везением.

Православная церковь 31 декабря вспоминает святителя Модеста, который в былые времена считался покровителем домашнего скота.