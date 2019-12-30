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Народные приметы на 31 декабря подскажут, каким будет июль

Народные приметы на 31 декабря подскажут, каким будет июль

Народные приметы на 31 декабря помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в июле.

Несколько веков назад люди, которые регулярно наблюдали за погодой и отслеживали особенности её изменений, пришли к выводу, согласно которому погодные условия, наблюдающиеся в последний день первого месяца зимы, совпадают с той метеорологической обстановкой, которая будут иметь место в июле. Если в этот день идет снег, то июль будет дождливым, а тихая погода предвещает солнечный второй месяц лета.

Кроме того, народные поверья гласят, что снег, который не скрипит под ногами, а также западный или юго-западный ветер 31 декабря сигнализируют о приближении оттепели.

Считается, что ребенок, который появился на свет 31 декабря, будет отличаться невероятным везением.

Православная церковь 31 декабря вспоминает святителя Модеста, который в былые времена считался покровителем домашнего скота.

 

 