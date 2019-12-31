Саранск: «Ростелеком» приглашает бизнес-клиентов в новый центр обслуживания

«Ростелеком» открыл в Саранске инновационный офис обслуживания для корпоративных клиентов. Посетители центра смогут подключить цифровые сервисы, получить консультацию специалиста и протестировать услуги.

Сергей Толстограев, директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком»:

«В новом современном офисе сделано всё для удобства клиентов. Предприниматели могут не только узнать о возможностях цифровых сервисов и задать вопросы, но и протестировать предлагаемые услуги».

Для комфорта посетителей новый офис разделен на несколько функциональных зон. В зоне обслуживания консультант предложит оптимальный набор услуг. В демонстрационной зоне посетители центра смогут протестировать «Интерактивное ТВ», оценить работу сервисов «Экраны» и «Видеонаблюдение» с видеоаналитикой, ознакомиться с функциональными особенностями «Управляемого Wi-Fi» и «Виртуальной АТС». В зоне самообслуживания можно войти в личный кабинет и самостоятельно настроить услуги.

В новом центре предусмотрены переговорные комнаты с интерактивным оборудованием для презентаций, где легко организовать видео-конференц-связь или провести онлайн-совещание.

Бизнес-центр обслуживания корпоративных клиентов, расположенный на ул. Большевистской, 27, работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:30. Получить информацию об услугах компании можно по телефону 8 800 200 3000.