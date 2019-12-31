В Ковылкино горела баня

В Ковылкино произошло возгорание бани.
В ночь на 31 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Глинной. Прибыв по указанному адресу, пожарные обнаружили, что возле дома №3 горит баня. Огонь охватил строение на площади 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru