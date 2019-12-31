В Саранске 35-летний водитель иномарки сбил 21-летнего парня

В Саранске 21-летний молодой человек попал под колёса иномарки.

ДТП произошло вечером 30 декабря на территории Октябрьского района города. Возле дома №40, расположенного по адресу – улица Короленко, 35-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда», совершил наезд на 21-летнего студента МГУ им. Н. П. Огарева, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавший получил ушибы и ссадины мягких тканей головы и конечностей. Молодой человек доставлялся в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи парень был отпущен домой.

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Источник: гибдд.рф