Народные приметы на 1 января подскажут, каким будет первый день лета

Народные приметы на 1 января позволят узнать, какая погода будет иметь место в первый день лета.

Несколько веков назад люди свято верили в примету, согласно которой в том, случае, если 1 января будет наблюдаться очень холодная погода, 1 июня также будет прохладно.

Народные приметы категорически запрещают 1 января тяжело работать. Считалось, что в случае нарушения данного предписания весь следующий год будет весьма тяжелым.

Звездная ночь и теплый день 1 января народные приметы трактуют в качестве предвестников хорошего урожая.

Также 1 января народные приметы не рекомендуют выносить мусор, поскольку в противном случае в дом придут неприятности.

Православные христиане 1 января вспоминают великомученика Вонифатия. Этому святому молятся те, кто хочет избавиться от алкогольной зависимости.