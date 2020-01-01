В серии краж из транспортных средств подозревается 24-летний житель Саранска

Правоохранители задержали в Саранске 24-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в целой серии краж из транспортных средств. В конце ноября начала поступать информация об участившихся случаях воровства из автомобилей. Полиция установила, что мужчина днем подрабатывал таксистом. По вечерам он выезжал в разные районы Мордовии. Там он совершал автомобильные кражи.

Проворачивая личинку в замке либо разбивая стекло, парень проникал в салон и похищал колонки, автомагнитолы, ценные вещи. После этого он снимал аккумулятор, сливал горючее. Подобные преступления зафиксированы в Лямбирском, Ковылкинском, Краснослободском, Ардатовском, Чамзинском районах.

Причастность задержанного установлена в 17 эпизодах. Общая сумма ущерба, который причинил пострадавшим лицам молодой человек, составила около 70 тысяч рублей. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело. Житель Саранска заключен под стражу.

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