В 2019 году в мэрию Саранска поступило более 29 тысяч обращений

На протяжении прошедшего 2019 года в администрации города Саранска рассмотрено 29 332 обращения граждан. Согласно статистике, 7 341 обращение было от физических лиц. Юридические лица направили 8 051 обращение.

Услуги муниципалитета оказаны по 12 561 запросу физических лиц и 1 379 запросам от юридических лиц. В течение всего прошедшего 2019 года городской мэрией осуществлялся регулярный прием граждан города Саранска по личным вопросам.

Эти приемы проводили: глава городской администрации, заместители мэра, руководители структурных подразделений. На протяжении года должностными лицами администрации Саранска в общей сложности были рассмотрены запросы 812 граждан города.

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