Народные приметы на 9 января подскажут, нужно ли готовиться к снегопадам

Народные приметы на 9 января помогут узнать, следует ли готовиться к снегопадам.

Несколько столетий назад существовало поверье так называемого метеорологического характера, гласившее, что в том случае, если 9 января не видно мелких птиц, в ближайшее время будут иметь место снегопады. Если же снегопад начался в этот день, то можно рассчитывать на хороший урожай ягод и грибов.

Красная луна 9 января является предвестником теплого утра. О скором потеплении свидетельствует туман, стелющийся над полями в девятый день второго месяца зимы.

Люди, исповедующие православие, 9 января вспоминают святого апостола первомученика Стефана.

В былые времена девушки в этот день гадали на будущего мужа. Также несколько веков назад 9 января чествовали пастухов, им несли угощения, дабы договориться о будущем сотрудничестве.