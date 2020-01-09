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Народные приметы на 10 января подскажут, будет ли дождливым лето

Народные приметы на 10 января подскажут, будет ли дождливым лето

Народные приметы на 10 января помогут узнать, каким будет предстоящее лето.

Несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому в том случае, если в десятый день второго месяца зимы наблюдается метель, будущее лето будет сопровождаться дождями, а на теплую и солнечную погоду в период с июня по август особо рассчитывать не стоит. Отсутствие ветра в этот день народные приметы трактуют в качестве предвестника хорошего урожая, а также удачи во всех будущих начинаниях.

Спящая 10 января кошка предвещает скорое потепление. Собака, которая в этот день вылезла из будки и легла на снег, сигнализирует о приближающихся метелях.

В былые времена 10 января многие вступали в брак, поскольку считалось, именно в этот день союз двух любящих сердец закрепляется ещё и на определенном метафизическом уровне, являющимся благоприятным для последующей семейной жизни.

Кроме того, 10 января несколько столетий назад было принято проводить время в кругу семьи.