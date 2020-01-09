Народные приметы на 10 января подскажут, будет ли дождливым лето

Народные приметы на 10 января помогут узнать, каким будет предстоящее лето.

Несколько столетий назад существовало поверье, согласно которому в том случае, если в десятый день второго месяца зимы наблюдается метель, будущее лето будет сопровождаться дождями, а на теплую и солнечную погоду в период с июня по август особо рассчитывать не стоит. Отсутствие ветра в этот день народные приметы трактуют в качестве предвестника хорошего урожая, а также удачи во всех будущих начинаниях.

Спящая 10 января кошка предвещает скорое потепление. Собака, которая в этот день вылезла из будки и легла на снег, сигнализирует о приближающихся метелях.

В былые времена 10 января многие вступали в брак, поскольку считалось, именно в этот день союз двух любящих сердец закрепляется ещё и на определенном метафизическом уровне, являющимся благоприятным для последующей семейной жизни.

Кроме того, 10 января несколько столетий назад было принято проводить время в кругу семьи.