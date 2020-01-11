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Народные приметы на 12 января подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 12 января подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 12 января помогут определить, какие погодные условия будут наблюдаться летом.

Несколько столетий назад людьми, которые исследовали состояние окружающей среды и взаимосвязь между погодными условиями в различные времена года, было установлено своего рода метеорологическое правило, гласящее, что в том случае, если 12 января имеет место южный ветер, предстоящим летом будет наблюдаться достаточно теплая погода. Снег, который идет в этот день, народные приметы называют предвестником обильных дожей летом. Ясная погода в двенадцатый день января свидетельствует о приближении оттепели.

Народные приметы запрещают 12 января вязать, прясть и шить. Считается, что эти виды деятельности в рассматриваемый день притягивают различные неприятности.

В былые времена считалось, что увиденный в ночь на 12 января сон, связанный с землей, является предвестником смерти, а приснившаяся свадьба в эту ночь предупреждает о ссоре в семье.

Также народные приметы гласят, что больной человек может выздороветь, если его близкий вечером 12 января на перекрестке громко произнесет его имя.