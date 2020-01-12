Народные приметы на 13 января подскажут, будет ли лето дождливым

Народные приметы на 13 января помогут узнать, следует ли готовиться к дождливому лету.

В былые времена весьма распространенным было поверье, которое гласит, что в том случае, если 13 января имеет место весьма высокая для зимы температура воздуха, предстоящее лето будет отличаться обилием дождей. Звездная ночь накануне тринадцатого рассвета января несколько веков назад называлась верным предвестником хорошего урожая. Южный ветер в этот день предвещает хорошие удои и отличный улов рыбы.

13 января было принято колядовать. Те хозяева, которые хорошо вознаградят колядующих, весь предстоящий год проведут под покровом удачи и везения. Об этом гласят народные приметы.

Также несколько столетий назад считалось, что сны, увиденные в ночь на 13 января, являются вещими.