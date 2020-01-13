Народные приметы на 14 января подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 14 января помогут узнать, когда наступит весна.

Народные поверья, сформировавшиеся в ходе наблюдений людей, живших несколько столетий назад, за закономерностями изменения погоды, гласят, что снег, который идет утром 14 января, является свидетельством того, что до конца зимы будет наблюдаться достаточно много снегопадов, а весна наступит поздно. Растущая в ночь на четырнадцатый день января луна предвещает сильное весеннее половодье. Северный ветер, который наблюдается в этот день, является предвестником холодного лета. Западный ветер 14 января сигнализирует о крайне жарких летних днях, а восточный ветер предвещает летнюю засуху.

Гололед на дорогах в этот день народные приметы называют знаком, предвещающим хороший урожай.

Люди, исповедующие православие, 14 января отмечают Обрезание Господне.