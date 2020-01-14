Стартовало публичное обсуждение проекта национального стандарта показателей для оценки умных городов

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК и «Ростелеком» представили на публичное обсуждение проект предварительного национального стандарта «Информационные технологии. Умный город. Показатели». Документ планируется внести на утверждение в Росстандарт в 2020 году.

Стандарт устанавливает перечень показателей для оценки развития умных городов и методологию их определения. Таким образом, документ позволит систематизировать оценку эффективности оказания городских услуг и качества жизни в городе. Показатели сгруппированы в категории «экономика», «образование», «энергетика», «изменение окружающей среды», «здоровье», «безопасность», «транспорт» и другие. Среди критериев отбора показателей — полнота и простота, технологическая нейтральность, валидность и проверяемость, а также доступность данных.

В стандарте предусмотрена ежегодная оценка показателей, при этом каждый город может выбрать критерии в зависимости от индивидуальных целей развития.

«Тематика развития цифровых технологий тесно связана с различными аспектами развития городов, агломераций и регионов. Важная задача — определить, по каким критериям оценивать эти процессы. Подход, предлагаемый в данном документе, фокусирует внимание на потребительских свойствах города, которые были учтены в наборе показателей. Сейчас в ходе публичного обсуждения необходимо верифицировать их полноту, корректность и применимость», — отметил руководитель программ РВК, председатель технического комитета «Кибер-физические системы» Никита Уткин.

«Чтобы оценить, насколько правильно и эффективно развиваются умные города и регионы, нужен общепризнанный всеми заинтересованными сторонами стандарт — своего рода ГОСТ “Умный город”, который содержит перечень обязательных требований и критериев. Такого рода документ должен быть действительно признаваем всеми, поэтому очень важно, чтобы в обсуждении проекта приняли участие сити-менеджеры, научные организации, эксперты различных отраслей, от которых зависит жизнь такого сложного образования, как современный город. Важно, что состав предложенных в проекте показателей не является закрытым и ультимативным, период публичного обсуждения позволит проверить гипотезы с участием широкого круга экспертов», — отметил вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Публичное обсуждение проекта предварительного национального стандарта «Информационные технологии. Умный город. Показатели» продлится до 29 февраля 2020 года. Соответствующее уведомление размещено на сайте gost.ru. После этого проект стандарта будет направлен на согласование в технический комитет «Кибер-физические системы» и внесен на утверждение в Росстандарт.

С проектом стандарта и сопутствующими материалами можно ознакомиться на официальном сайте технического комитета «Кибер-физические системы». Там же можно принять участие в публичном обсуждении.

В дальнейшем на базе технического комитета планируется расширение серии стандартов умных городов при участии Минстроя России.