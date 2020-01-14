Народные приметы на 15 января подскажут, изменится ли в ближайшее время погода

С помощью народных примет на 15 января можно будет узнать, изменится ли в ближайшее время погода.

В былые времена люди в ходе наблюдений за окружающей средой выявили закономерность, заключающуюся в том, что облака, появившиеся на небе вечером 15 января, являются предвестником того, что в ближайшие дни изменится метеорологическая обстановка. Петухи, запевшие ранним утром пятнадцатого дня января, предвещают оттепель. Сорока, которая в этот день активно ищет и не может найти убежище, представляет собой своего рода метеорологический символ, сигнализирующий о приближении метелей. Буря, начавшаяся 15 января, трактуется народными поверьями в качестве предвестника сильных морозов.

Несколько веков назад замужние женщины и старухи 15 января посыпали солью 12 луковых долек, а затем оставляли их на ночь. Утром по количеству намокших долек определяли количество дождливых месяцев в году.

Православные 15 января вспоминают святого Сильвестра Римского, который распространял учение Иисуса Христа в те времена, когда христиане подвергались жестоким гонениям.