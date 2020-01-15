В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят операцию «Детское автокресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское автокресло».

Указанное мероприятие будет проводиться 15 и 16 января. Стражи порядка несут службу возле детских образовательных организаций, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить водителей с детьми.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о том, что перевозить детей возрастом до 7 лет в автомобиле можно только с использованием детского удерживающего устройства, а перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет разрешается только в случае использования детских удерживающих систем или ремней безопасности, на переднем пассажирском кресле машины ребенка разрешено перевозить только с использованием детского удерживающего устройства.

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Источник: 13.мвд.рф