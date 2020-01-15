Диваны коллекции Томас и Томас-2 производителя Мегалон

Коллекция диванов Томас включает в себя габаритные угловые диваны, компактные прямые модели и миниатюрные кресла для отдыха. Все предметы оформлены в едином привлекательном стиле, удачно сочетаются между собой.

Отличительная особенность комплектации мебели Томас — пружинный блок в составе сидений. Он обеспечивает качественную поддержку тела сидящего и лежащего человека. Также в комплектацию входят подушки разного размера.

Диваны коллекции раскладываются и образуют кровать, рассчитанную на двоих пользователей. Благодаря пружинному блоку мебель можно использовать как постоянное решение для сна.

Томас-2 — детские диваны-трансформеры. В сложенном состоянии конструкция представляет собой софу, которая отличается современным оформлением. В ней нет выступающих и острых элементов, способных причинить вред ребенку, что является важным фактором безопасности. При необходимости, конструкцию можно разложить, обустроив удобное спальное место для ребенка. Благодаря применению ППУ в роли наполнителя мебель отличается мягкостью и комфортом, а также имеет демократичную цену. Вы можете заказать Томас-2 в экокоже или интересующей ткани, в темной, светлой или яркой расцветке.