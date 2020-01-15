Народные приметы на 16 января поведают, какая погода будет в марте

Народные приметы на 16 января помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в марте.

Несколько столетий назад в народной среде существовало поверье, которое гласит, что в том случае, если в шестнадцатый день января наблюдается теплая погода, в марте также будет тепло, а если 16 января имеют место лютые морозы, первый месяц весны окажется весьма холодным. Иней на деревьях в этот день является предвестником того, что в течение ближайших дней будет ясная погода. Яркий месяц в ночь на 16 января сигнализирует о скором похолодании.

Кроме того, народные поверья категорически запрещают хвастаться в шестнадцатый день января, поскольку в былые времена считалось, что в случае нарушения данного запрета человек лишится того, чем кичится.

Православные 16 января отмечают именины ветхозаветного пророка Малахии.