Народные приметы на 17 января подскажут, будет ли весной сильное половодье

С помощью народных примет на 17 января можно узнать, следует ли готовиться к весеннему половодью.

Несколько столетий назад люди доверяли народной примете, которая гласит, что в том случае, если в ночь на 17 января наблюдается полнолуние, а на протяжении дня имеет место ясная погода, следует начинать подготовку к весне, отличительной чертой которой станет сильное половодье. Кроме того, небо без облаков в семнадцатый день второго месяца зимы народные поверья называют предвестником того, что в ближайшее время ударят сильные морозы, которые продержатся достаточно долго.

Низкие облака 17 января сигнализируют о приближающейся стуже. Алая заря в этот день воспринималась людьми, жившими несколько веков назад, в качестве предвестника ветреной погоды.

Обилие снега, наблюдающееся 17 января, народные приметы называют верным признаком того, что пчеловодов ждет хороший урожай.