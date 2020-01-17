Профильный комитет Госдумы пожелал Веронике Скворцовой сохранить пост министра здравоохранения

В профильном комитете Госдумы считают, что Вероника Скворцова должна остаться на посту министра здравоохранения.

Члены Комитета Госдумы по охране здоровья убеждены в уместности и правильности продолжения работы госпожи Скворцовой на занимаемой ею в настоящее время должности из-за того, что, по их мнению, министр обладает достаточным объемом знаний, умений и навыков, чтобы адекватно осуществлять деятельность по управлению сферой здравоохранения. Об этом порталу Medvestnik.ru рассказал первый зампред комитета Федот Тумусов.

Также зампред акцентировал внимание на том, что в настоящее время деятельность Вероники Скворцовой на должности министра вызывает много критики негативного характера и отзывов, которые не содержат в себе одобрение. Причиной тому Федот Тумусов называет реформирование сферы здравоохранения, повлекшее за собой масштабную оптимизацию, вследствие которой многие врачи оказались в не самом лучшем материальном положении. Также господин Тумусов отметил, что в настоящее время в России есть много молодых врачей, которые способны провести работу над ошибками реформирования и наладить функционирование отрасли в приемлемом русле

Вероника Скворцова была назначена на должность министра здравоохранения в мае 2012 года. Перед этим он была заместителем министра здравоохранения и социального развития РФ. После президентских выборов 2012 года Владимир Путин подписал постановление о разделении ведомства на две части. Вероника Скворцова провела ряд реформ, которые в том числе коснулись первичного звена и медицинского образования.

После выборов президента 2018 года госпожа Скворцова не покинула пост министра, хотя многие прогнозировали подобный вариант, поскольку рейтинг главы здравоохранительного ведомства изменился за последние годы в худшую сторону. Сама Вероника Скворцова в целом позитивно оценивает свою профессиональную деятельность. К примеру, недавно, отвечая на критику со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой по поводу оптимизации, глава ведомства отметила, что рассматриваемая процедура имела свои проблемы, но к снижению качества медицинского обслуживания и ухудшению его доступности это не привело, поэтому говорить о глобальных просчетах, по словам министра, нет никаких причин.

Источник: medvestnik.ru