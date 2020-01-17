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Народные приметы на 18 января подскажут, часто ли летом будут идти дожди

Народные приметы на 18 января подскажут, часто ли летом будут идти дожди

Народные приметы на 18 января помогут определить, какие погодные условия будут наблюдаться летом.

В былые времена люди считали верной примету, согласно которой грядущее лето будет дождливым, а выпадение осадков будет сопровождаться громом и грозой, если 18 января дует сильный южный ветер. Кроме того, несколько веков назад весьма распространенным было поверье, которое гласит, что метеорологическая обстановка, имеющая место в восемнадцатый день второго месяца зимы, идентична тем погодным условиям, которые будут наблюдаться в конце февраля и начале марта.

Сильная метель и поземка в этот день составителями народных примет называется предвестником хорошего урожая.

Люди, которые жили несколько веков назад, 18 января старались сходить в баню, поскольку существовало поверье о том, что подобное времяпровождение в этот день позволяет обрести здоровье и красоту.

 

 