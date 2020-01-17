Народные приметы на 18 января подскажут, часто ли летом будут идти дожди

Народные приметы на 18 января помогут определить, какие погодные условия будут наблюдаться летом.

В былые времена люди считали верной примету, согласно которой грядущее лето будет дождливым, а выпадение осадков будет сопровождаться громом и грозой, если 18 января дует сильный южный ветер. Кроме того, несколько веков назад весьма распространенным было поверье, которое гласит, что метеорологическая обстановка, имеющая место в восемнадцатый день второго месяца зимы, идентична тем погодным условиям, которые будут наблюдаться в конце февраля и начале марта.

Сильная метель и поземка в этот день составителями народных примет называется предвестником хорошего урожая.

Люди, которые жили несколько веков назад, 18 января старались сходить в баню, поскольку существовало поверье о том, что подобное времяпровождение в этот день позволяет обрести здоровье и красоту.