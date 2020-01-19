Народные приметы на 20 января подскажут, следует ли готовиться к снегопадам

Народные приметы на 20 января помогут узнать, следует ли в ближайшее время ожидать снегопады.

Народные поверья, которые были сформированы в процессе длительных наблюдений за погодой и основными признаками её последующего изменения, гласят, что метель в двадцатый день января предвещает дальнейшие снегопады и ветреную погоду. Полнолуние в ночь на 20 января приметы называют знаком, сигнализирующим о том, что весной будет иметь место сильное половодье. Если после этого дня будут стоят морозы, то через пару недель наступит оттепель.

Ясная погода 20 января называется народными поверьями предвестником дождливого лета. Пасмурное небо в двадцатый день второго месяца зимы свидетельствует о том, что грядущим летом будет иметь место весьма благоприятная и комфортная метеорологическая обстановка.

В былые времена люди верили в то, что хороший аппетит 20 января у парня или девушки, которые не состоят в браке, является признаком того, что по ним тоскует любящее сердце.

Православные 20 января почитают память библейского пророка Иоанна Предтечи, предсказавшего приход Иисуса Христа.