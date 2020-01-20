Мордовия: пользователи «Интерактивного ТВ Wink» от «Ростелекома» в новогодние праздники смотрели мультфильмы и телесериалы

В новогодние каникулы клиенты «Ростелекома» из Мордовии сделали более 3000 заказов в «Видеопрокате» «Интерактивного ТВ Wink». Чаще всего подписчики сервиса выбирали мультипликационные картины и телесериалы.

Наибольшее количество просмотров набрали телесериалы «Игра престолов» и «Хороший доктор». В десятку популярных кинолент вошла новинка мирового проката фантастика «Малефисента: Владычица тьмы» и мультфильмы «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки» и «Буренка Даша».

Сергей Прокофьев, заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» − директор по работе с массовым сегментом:

«Коллекция фильмов и сериалов ”Интерактивного ТВ Wink” позволяет интересно провести досуг. Поэтому в новогодние каникулы сервис особенно популярен. Более 30 тысяч подписчиков нашего телевидения сделали выбор в пользу удобства и комфорта при просмотре кино. Они могут в домашней обстановке смотреть новинки мировой киноиндустрии и полюбившуюся классику, пересматривать понравившиеся моменты, ставить эфир на паузу и начинать просмотр с начала».

«Интерактивное ТВ Wink» объединяет возможности интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра и позволяет смотреть более 200 телеканалов, более трех тысяч фильмов и сериалов. Пользователь может начать смотреть любимые киноленты дома, а продолжить – по дороге на работу или на отдыхе. Для этого достаточно установить приложение Wink на смартфон или планшет.

Узнать подробную информацию об услуге «Интерактивное ТВ Wink» можно по бесплатному телефону 8 800 1000 800, на сайте компании www.company.rt.ru и в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».