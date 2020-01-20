Народные приметы на 21 января подскажут, какая погода будет летом

С помощью народных примет на 21 января можно будет узнать, какие погодные условия станут наиболее характерными для грядущего лета.

Несколько столетий назад люди верили в то, что южный ветер, который наблюдается в двадцать первый день января, свидетельствует о том, что будущим летом нужно быть готовым к частым грозам. Северный ветер, имеющий место в этот день, народные поверья называют предвестником того, что летние дни будут весьма холодными. Отсутствие ветра 21 января сигнализирует о том, что летом небо будет ясным, а температура воздуха будет максимально комфортной.

Звездное небо и яркая луна в ночь на рассматриваемый день в былые времена было принято воспринимать в качестве предвестников скорого похолодания.

Также 21 января люди, которым выпало жить несколько столетий назад, старались угостить различными вкусными яствами своих кумовьев. Было принято считать, что это лишит детей проблем со здоровьем и сделает их счастливыми.