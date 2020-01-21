Матовые стеклянные перегородки – новый тренд в оформлении офисов

Стеклянные перегородки из матового стекла обеспечивают стильный и презентабельный вид офисным помещениям любого типа. Прозрачные панели, матированные различными способами, идеально дополняют любой деловой интерьер. Такие конструкции применяются для зонирования конференц-залов, переговорных комнат, кабинетов руководителей.

Особенности конструкций

Матовые перегородки обеспечивают широкие возможности для зонирования и обустройства офисного пространства. Это прекрасная альтернатива гипсокартону и другим материалам, которые применяются для возведения стен и деления пространства общих помещений на отдельные зоны и кабинеты. Такое стекло выбирают при необходимости обустройства кабинета руководителя, зала для переговоров, рабочих мест для отдельных сотрудников (бухгалтерия, менеджеры).

Невысокие перегородки из матового стекла могут применяться и при необходимости разделить на зоны или организовать пространство в помещениях большой площади. Полный визуальный обзор офиса – отвлекающий фактор для сотрудников, который мешает концентрироваться на работе. Установка матовой стеклянной перегородки поможет визуально изолировать помещение от остальных, лучше организовать рабочее место. Ее можно установить с одно или нескольких сторон, отгородив тем самым стол сотрудника и получив полуоткрытый кабинет мини-формата.

Матирование стекла выполняется различными способами. Самый простой – нанесение матовой пленки. Более сложные – техника пескоструйной обработки и матирование с использованием химических веществ.

Преимущества конструкций с матовым стеклом

Перегородки, изготовленные из матированных стеклянных панелей, обладают следующими преимуществами:

создание приватной обстановки за счет непрозрачности – стекло не просматривается с тыльной стороны;

долговечность – конструкции отличаются прочностью, устойчивостью к ударам, ультрафиолету, прочим внешним факторам;

повышенная звукоизоляция – при использовании утолщенного матового стекла можно сократить шум на рабочем месте;

простота монтажа;

стильный, современный вид – матовое стекло всегда выглядит презентабельно;

большой выбор вариантов декора, способных украсить любой тип интерьера.

Компания-производитель Glasstrong предлагает приобрести стеклянные офисные перегородки различного вида и исполнения. В каталоге, представленном на странице https://gstrong.ru/peregorodki/matovye-steklyannye-peregorodki/, вы сможете подобрать оптимальный вариант конструкций для офисов в любом стиле.