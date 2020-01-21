Народные приметы на 22 января подскажут, какая погода будет в сентябре

Народные приметы на 22 января помогут узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в сентябре.

В ходе наблюдений за состоянием природы и особенностями её изменений люди, который жили несколько веков назад, обнаружили, что имеет место закономерность, заключающаяся в том, что ясная погода в двадцать второй день января предвещает теплый первый месяц будущей осени с минимальным количеством осадков, а снегопады в этот день предвещают дождливый сентябрь.

Также народные поверья гласят о том, что солнечная погода 22 января является знаком, свидетельствующим от том, что показатели урожайности будут отличными.

Собака, которая в этот день свернулась в клубок, народными поверьями называется предвестником скорого похолодания.