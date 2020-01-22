В Мордовии школьник сконструировал робота, проверяющего знания по ПДД

В Рузаевке школьник сконструировал робота, который проверяет знания по ПДД.

Ученик пятого класса МБОУ «Лицей №4» Андрей Бодров сконструировал робота, который может проводить тесты на знание ПДД. Недавно сотрудники ГИБДД провели урок, во время которого использовалась рассматриваемая разработка.

Кроме того, в ходе занятия стражи порядка напомнили детям о правилах перехода проезжей части, необходимости использования световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках, а также разобрали основные группы так называемых дорожных ловушек и выяснили, как их можно избежать.

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Источник: 13.мвд.рф