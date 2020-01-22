Народные приметы на 23 января подскажут, будет ли лето жарким

С помощью народных примет на 23 января можно будет узнать, какая метеорологическая обстановка будет иметь место грядущим летом.

Несколько столетний назад люди считали достоверным поверье, которое гласит, что иней, наблюдающийся в двадцать третий день января, является предвестником того, что будущим летом будет холодная погода, а также будут иметь место обильные осадки. Южный ветер в этот день свидетельствует о том, что первый месяц лета будет особо дождливым. Речь идет о сильных ливнях и грозах. Ясная погода 23 января сигнализирует о жарких и сухих летних месяцах, а также о том, что весна наступит рано.

Много снега в этот день народные поверья называют признаком того, что год будет урожайным.

Несколько веков назад крестьяне 23 января кланялись скирдам, полагая, что в них обитает дух, который может обеспечить хороший урожай.