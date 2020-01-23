Дарига Назарбаева предложила пересмотреть программу развития АПК

Председатель Сената Республики Казахстан Дарига Назарбаева обсудила проблемы развития агропромышленного комплекса с руководителем национальной палаты предпринимателей и руководителем национального управляющего холдинга "КазАгро", сообщает Sputnik.kz. Всю актуальную информацию о АПК Дарига Назарбаева услышала лично из уст ответственных чиновников.

Аблай Мырзахметов, занимающий пост главы Национальной Палаты предпринимателей, заострил внимание на вопросах медленного роста показателей отрасли: несмотря на работу трёх государственных программ поддержки и влитые инвестиции в размере двух триллионов тенге, АПК Казахстана не смог приблизиться к мировому уровню. Также он отметил высокую зависимость государства от импорта переработанной продукции и низкую рентабельность экспорта. Отдельно Мырзахметов высказался по поводу большого количества поправок в правила субсидирования: фермеры не успевают разобраться во внесённых изменениях и подготовить документы, что в итоге негативно сказывается на работе хозяйств.

Его коллега и директор агрофирмы Иван Сауэр вынес на обсуждение проблемы недостаточного контроля в АПК. По его словам, слабый контроль со стороны ветеринарных организаций приводит к вспышкам заболеваний среди животных, а низкая степень наказаний за искусственно завышенные данные провоцирует дальнейшую фальсификацию показателей по производству мяса и искажение представлений о проблемах отрасли. Также директор агрофирмы обратил внимание на желание фермеров заниматься разведением иностранных пород, хотя отечественные коровы более приспособлены к региональным условиям среды.

С докладом выступили и депутаты Сената, которым Дарига Назарбаева поручила провести рабочую поездку по регионам Казахстана и узнать реальные потребности жителей в сельской местности. Среди актуальных вопросов аграрии озвучили высокую процентную ставку по кредитам, низкую доступность сельхозтехники и бюрократические сложности в изменении статуса неиспользуемых земель. Проблема технического обеспечения поднималась и другими участниками встречи: в частности, на обсуждение выносился вопрос низкого качества сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники. По словам Сауэра, если в западных странах на обслуживание затрачивается не более трёх часов, в республике на это тратится от 12 дней.

К данному вопросу Дарига Назарбаева отнеслась с особым вниманием: по её мнению, машинно-тракторные станции нуждаются в стимулировании и развитии, на что планируется направить государственную поддержку. Завершая разговор о АПК, Дарига Назарбаева поддержала необходимость переработки программы развития и поручила Комитету по аграрным вопросам заняться изучением поднятых вопросов. Дальнейшее обсуждение будет продолжено в рамках парламентских слушаний.