Житель Саранска, решивший подарить знакомой украденный автомобиль, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 19-летнего молодого человека, который обвиняется в мошенничестве.

В мае прошлого года 19-летний парень возле дома, расположенного по адресу – Исторический проезд, заметил автомобиль марки «Мицубиси-Галант». От проживающих в указанном доме граждан молодой человек узнал, что транспортное средство продается. Спустя некоторое время, парень встретился с супругом законной владелицы машины и договорился с ним о покупке автомобиля за 30 тыс. рублей в рассрочку. Муж хозяйки транспортного средства согласился на такие условия, поскольку иномарка находилась в неисправном состоянии. Устная договоренность, достигнутая между супругом владелицы машины и парнем, предусматривала, что последний будет каждый месяц выплачивать по 10 тыс. рублей. Молодой человек ничего платить не собирался, а если бы и решился оплатить покупку, то с трудом бы реализовал данное намерение, поскольку постоянного источника дохода у него нет.

Затем обвиняемый попросил у супруга хозяйки автомобиля ключи, заявив, что он хочет узнать причину неисправности, а после этого начать ремонтировать машину. Муж владелицы транспортного средства, полагая, что парень не собирается его обманывать, передал ключи.

В начале июня молодой человек связался со своей знакомой, у которой он должен был быть свидетелем на свадьбе в августе, и попросил её приехать к нему, сообщив, что он купил машину и хочет показать покупку. Встретившись с данной девушкой, обвиняемый заявил, что транспортное средство он дарит ей в качестве свадебного подарка, но отметил, что автомобиль нужно отремонтировать, а также сообщил, что хочет символически подарить транспортное средство во время празднования свадьбы, дабы гости восхитились его щедростью. Затем парень передал знакомой ключи от машины, пообещав немного позже привезти документы.

В августе свадьба так и не состоялась, поскольку свидетель не явился на роспись. Спустя несколько дней, девушка связалась с обвиняемым и спросила, что ей делать с машиной. Молодой человек заявил знакомой, что она имеет право распоряжаться автомобилем по своему усмотрению, в очередной раз пообещав передать документы. В итоге девушка продала транспортное средство ранее незнакомому гражданину за 10 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru