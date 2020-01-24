Народные приметы на 25 января подскажут, следует ли готовиться к дождливому лету

Народные приметы на 25 января помогут примерно определить, какое количество осадков выпадет будущим летом.

Несколько столетий назад в народной среде было принято считать справедливым и соответствующим действительности поверье, которое гласит, что снег, идущий в двадцать пятый день января, предвещает дождливое лето. Теплый ветер в этот день народными приметами трактуется в качестве предвестника засухи грядущим летом, а также знака, сигнализирующего о том, что надеяться на хороший урожай не стоит.

Яркое солнце 25 января люди, жившие несколько веков назад, называли верным признаком того, что весна будет ранней. Также скорый приходит весны предвещает звездное небо в этот день.

25 января студенты, исповедующие православие, молятся святой Татьяне Римской, чтобы она послала удачу в учебе.