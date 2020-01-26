Народные приметы на 27 января подскажут, наступит ли в ближайшее время оттепель

Народные приметы на 27 января помогут узнать, наступит ли в ближайшие дни оттепель.

Предания, сохранившиеся до наших дней сквозь историю протяженностью несколько веков, гласят, что высокий уровень вероятности скорого повышения температуры воздуха 27 января сулит иней, появившийся на деревьях. Кроме того, народные приметы говорят о том, что ещё одним предвестником приближающегося потепления в этот день являются снегопады. Туманный круг, который виден вокруг Луны 27 января, несколько столетий назад было принято считать сигналом о том, что в ближайшие дни будут наблюдаться сильные метели.

Белые облака, плывущие по небу в двадцать седьмой день января, народные приметы называют предвестниками того, что морозная погода продержится ещё достаточно долго.

Православная церковь 27 января почитает память равноапостольной Нины, которая прославилась добрыми делами. Эта святая жила в Грузии. Равноапостольная Нина обратила в христианство многих соотечественников.