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Народные приметы на 28 января подскажут, будут ли летом часто идти дожди

Народные приметы на 28 января подскажут, будут ли летом часто идти дожди

Народные приметы на 28 января помогут узнать, будет ли грядущее лето сопровождаться обилием проливных дождей.

Несколько столетий назад людьми, которые на постоянной основе следили за погодой и устанавливали взаимосвязь между различными метеорологическими явлениями, была обнаружена закономерность, заключающаяся в том, что сильный ветер, имеющий место 28 января, свидетельствует о том, что в период с июня по август будут часто идти дожди.

Также в былые времена существовало поверье о том, что синицы, щебечущие под окном и ищущие укрытие в двадцать восьмой день второго месяца зимы, предвещают скорый приход метелей и сильных морозов.

Несколько веков назад 28 января люди старались не ходить в гости и везде носили с собой обереги, поскольку считалось, что именно в этот день существенно повышается вероятность получения порчи.

Если 28 января на окнах есть морозные узоры, грядущий год порадует хорошей урожайностью.  

   