Народные приметы на 29 января подскажут, следует ли готовиться к засушливому лету

Народные приметы на 29 января помогут узнать, будет ли предстоящее лето жарким и засушливым.

Несколько столетий назад люди, тщательно изучавшие особенности изменения погодных условий, обнаружили закономерность, согласно которой, в том случае, если 29 января имеет место сильный мороз, в июне, июле и августе будет очень жаркая погода, а дожди будут идти крайне редко, по причине чего будет наблюдаться засуха.

Северный ветер в этот день народные приметы называют знаком, сигнализирующим о том, что скоро ударят сильные морозы.

Также в былые времена люди были уверены в том, что метель, наблюдающаяся 29 января, является предвестником дождливого лета. Кроме того, данные погодные условия несколько веков назад огорчали рыбаков. Считалось, что после метели долгое время не будет хорошего улова.