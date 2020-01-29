Народные приметы на 30 января подскажут, когда придет весна

Народные приметы на 30 января позволят узнать, будет ли грядущая весна ранней.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, которая гласит, что в том случае, если в предпоследний день января солнце покажется на небе только в полдень, рано наступит весна. Кроме того, о скором приходе стабильно теплой погоды 30 января может свидетельствовать оттепель.

Снег, который идет в этот день, народными поверьями трактуется в качестве своего рода пророческого символа метеорологического характера, сигнализирующего о том, что весна наступит поздно.

Крестьяне несколько веков назад не радовались ясной погоде в этот день, поскольку они считали, что данная метеорологическая обстановка предвещает плохой урожай.