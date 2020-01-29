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Народные приметы на 30 января подскажут, когда придет весна

Народные приметы на 30 января подскажут, когда придет весна

Народные приметы на 30 января позволят узнать, будет ли грядущая весна ранней.

Несколько столетий назад люди доверяли примете, которая гласит, что в том случае, если в предпоследний день января солнце покажется на небе только в полдень, рано наступит весна. Кроме того, о скором приходе стабильно теплой погоды 30 января может свидетельствовать оттепель.

Снег, который идет в этот день, народными поверьями трактуется в качестве своего рода пророческого символа метеорологического характера, сигнализирующего о том, что весна наступит поздно.

Крестьяне несколько веков назад не радовались ясной погоде в этот день, поскольку они считали, что данная метеорологическая обстановка предвещает плохой урожай.

 