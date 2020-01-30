Методы ухода за коврами из шелка

Бельгийские ковры из шелка способны прослужить очень долго. С годами они не теряют своего красивого отлива и прочности. Но чтобы обеспечить это, потребуется соблюдать особые правила ухода.

Мы решили рассказать о том, что значит правильный уход за шелковыми коврами и какие требования нужно соблюдать в процессе.

Главные правила по уходу за шелком

Сам по себе шелк – это достаточно прихотливый материал, требовательный к процессу ухода. Ковры из него требуют внимательного отношения к себе.

Есть сразу несколько основных требований по уходу за шелковыми коврами:

Лучше всего использовать ковры в помещении с низким уровнем влажности. Если в комнате слишком влажно, велика вероятность того, что на поверхности изделия появится плесень.

Не кладите шелковые ковры в местах, где на них падают прямые солнечные лучи. Это постепенно приводит к появлению выцветания. Особенно опасной проблема будет в том случае, если свет падает неравномерно.

Никогда не ставьте на коврик тяжелую громоздкую мебель. Результатом станет появление деформации, могут появиться отпечатки, вмятины и другие виды повреждений. Если мебель все-таки придется поставить, обязательно используйте специальные силиконовые прокладки.

Обязательно следите за равномерным износом ковра. Для этого нужно не менее одного раза в полгода поворачивать его на 90 или 180 градусов.

Следите за тем, насколько качественно нити прилегают друг к другу. Если вы все-таки заметите нитки, которые вылезают, за них не нужно тянуть, лучше просто аккуратно отрезать.

Чтобы удалить с ковра пыль и мелкий мусор, нужно будет использовать мягкую щетку. При уборке пылесосом нельзя использовать слишком сильное всасывание.

Использование моющих пылесосов должно быть полностью исключено. Проблема в том, что в такой ситуации ковер становится влажным. Также не стоит использовать пароочистители.

Стирка шелкового ковра полностью исключена. Опасность заключается в возникновении деформации.

Обязательно следите за тем, чтобы ковер не промокал. Даже если одна из его сторон будет намочена, стоит как можно скорее просушить его. Для этого лучше всего применять стандартное проветривание комнаты. Использование посторонних обогревателей и фенов должно быть исключено.

О бытовой химии и шелке

Важно чтобы шелковые ковры не чистились специальными средствами, представленными в магазинах. Нужно использовать домашние средства с низким уровнем кислотности. Другие составы потенциально способны привести к разъеданию волокон, потере цвета и другим проблемам.

Если вы будете соблюдать все рекомендации по уходу и осторожно относиться к своему ковру, то шелковое изделие прослужит на протяжении долгих лет.