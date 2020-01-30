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Народные приметы на 31 января подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 31 января подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 31 января помогут узнать, будет ли грядущая весна поздней.

Несколько веков назад в народной среде особым доверием пользовалось поверье, гласящее, что метель, которая наблюдается в последний день января, является верным признаком того, что весна наступит очень поздно. Также народные приметы гласят, что в том случае, если 31 января имеет место оттепель, летом будут часто идти дожди, температура воздуха будет ниже нормы, предусмотренной для данного времени года, а урожай картофеля будет плохим.

Стаи ворон, кружащие в небе в этот день, народными поверьями называются предвестниками того, что в ближайшее время будет наблюдаться морозная погода.

Народные поверья также не советуют крестить мальчиков 31 января. Считается, что в случае нарушения данного предписания в будущем проявится мужская слабость.