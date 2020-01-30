Народные приметы на 31 января подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 31 января помогут узнать, будет ли грядущая весна поздней.

Несколько веков назад в народной среде особым доверием пользовалось поверье, гласящее, что метель, которая наблюдается в последний день января, является верным признаком того, что весна наступит очень поздно. Также народные приметы гласят, что в том случае, если 31 января имеет место оттепель, летом будут часто идти дожди, температура воздуха будет ниже нормы, предусмотренной для данного времени года, а урожай картофеля будет плохим.

Стаи ворон, кружащие в небе в этот день, народными поверьями называются предвестниками того, что в ближайшее время будет наблюдаться морозная погода.

Народные поверья также не советуют крестить мальчиков 31 января. Считается, что в случае нарушения данного предписания в будущем проявится мужская слабость.