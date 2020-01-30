Дарига Назарбаева: легкая промышленность нуждается в активной господдержке

Проблемы и перспективы лёгкой промышленности были озвучены в рамках встречи главы Сената с руководителями национальных промышленных объединений и союзов. Своим мнением поделилась и Дарига Назарбаева, передаёт zakon.kz.

В рамках данной встречи участники обсудили ряд особо острых моментов, связанных с отсталостью техники и технологий в отрасли, низкой заинтересованностью государственных органов, проблемами реализации госпрограмм поддержки и высокой импортозависимостью государства. Также поднимался вопрос недостаточной автоматизации производств, что в итоге приводит к удорожанию продукции при её неконкурентоспособном качестве.

Дарига Назарбаева о лёгкой промышленности высказалась в том ключе, что отрасль имеет большое значение как потребитель трудовых ресурсов. "Эта отрасль, которая, во-первых, очень сильно помогает с вопросами импортозамещения, второе, эта отрасль создаёт большее количество рабочих мест", — заметила глава Сената.

Также Дарига Назарбаева назвала лёгкую промышленность приоритетной отраслью, гарантируя тем самым государственную поддержку. Напомним, что дальнейшие заседания Правительства Дарига Назарбаева посвятит лёгкой промышленности и агропромышленному комплексу с целью усовершенствования законодательства и развития отраслей.