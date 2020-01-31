Народные приметы на 1 февраля подскажут, каким будет последний месяц зимы

Народные приметы на 1 февраля помогут определить, какие погодные условия будут наблюдаться на протяжении последнего месяца зимы.

Несколько столетий назад людьми, изучавшими особенности изменения погоды, было сформулировано своего рода метеорологическое правило, которое гласит, что метель, наблюдающаяся в первый день февраля, свидетельствует о том, что в течение всего последующего месяца будут регулярно выпадать осадки. Морозную погоду в этот день народные поверья называют предвестником жаркого лета. Высокая темпера воздуха 1 февраля трактовалась в былые времена в качестве приметы, гласящей о том, что первая половина лета будет дождливой.

Безоблачная погода в первый день февраля предвещает раннюю и теплую весну.

Несколько столетий назад люди, которые страдали заболеваниями желудка, 1 февраля пили чай, полагая, что именно эти действия именно в этот день позволят избавиться от проблем со здоровьем.