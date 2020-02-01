Народные приметы на 2 февраля подскажут, следует ли готовиться к ранней весне

Народные приметы на 2 февраля позволят узнать, следует ли готовиться к раннему приходу весны.

Несколько веков назад люди говорили о высокой вероятности того, что весенняя погода окончательно установится весьма рано в том случае, если во второй день последнего месяца зимы было солнечно в полдень. Ветреная погода в этот день народными поверьями называется предвестником дождливого лета. Облачное небо 2 февраля в былые времена воспринималось в качестве своего рода метеорологического сигнала, предвещающего то, что через несколько дней будут иметь место сильные метели.

Также в народной среде существует поверье, которое гласит, что в том случае, если домохозяйка 2 февраля порежет руку, кто-то из её родственников в ближайшем будущем будет иметь проблемы со здоровьем.

Вечером 2 февраля народные поверья не рекомендуют петь, чтобы на следующий день не плакать.